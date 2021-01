Permanente Test- und Impfstraße in Bludenz

Bludenz. Bis ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, setzt man in Vorarlberg weiterhin auf eine umfassende Teststrategie. Dazu werden ab 18. Jänner 2021 permanente Teststraßen eingerichtet.

„Testen ist das Eine. Impfen wird uns aber erst wirklich weiterbringen“, ist das Bludenzer Sadtoberhaupt überzeugt. Deshalb fordert er nun stellvertretend für die gesamte Region eine fixe Impfbasis in Bludenz. Dieses Test- und Impfzentrum wurde in den letzten Tagen von Mitarbeitern der Stadt Bludenz in Abstimmung mit dem Roten Kreuz und dem Land Vorarlberg aufgebaut. „Wir haben dafür den Stadtsaal zur Verfügung gestellt. Es kann nicht sein, dass nur in Dornbirn geimpft wird. Der Zugang zu den Impfungen muss niederschwellig sein – dazu zählt für Impfwillige eben auch ein kurzer Anfahrtsweg und ein unbürokratischer Zugang.“ Vorerst wird bis Sommer mit dieser „Corona-Test-Impfbasis“ geplant. „Dafür haben wir Veranstaltungen abgesagt oder umorganisiert. Die Abwehr der Corona-Pandemie hat einfach Vorrang“, ist Bürgermeister Tschann überzeugt. Ab Montag kann man sich online zur Impfung vormerken lassen: