Performance mit Monika Mayer-Pavlidis im Kosmos Von Liebe und Abschied

Ein intimes Portrait eines Lebens.

Bregenz. Am Freitag zeigte Tänzerin, Choreographin und Autorin Monika Mayer-Pavlidis eine Auswahl von über 22 von ihr verfassten Gedichten von Liebe und Abschied, von einem Mutausbruch und einem Neuanfang. Dieses intime Portrait eines Lebens fand seinen Ausdruck in Sprache, Musik und Tanz. Mehr als um die reine Interpretation der Gedichte zeigte sie unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten im Wechselspiel und der Interaktion zwischen den Genres, um die entsprechenden Stimmungen zu transportieren und für den Zuschauer sicht- und spürbar zu machen. So entstand Raum für Rückschau, Erinnerung und Traum.