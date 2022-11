Perfektes Ambiente zum Üben

Der Musikverein Harmonie Meiningen konnte seinen neuen, modernen Proberaum beziehen.

„Musik fördert die geistigen Fähigkeiten und die soziale Kompetenz, sie macht Spaß und begeistert. Daher fördert die Gemeinde Meiningen nicht nur den Besuch der Musikschule Rankweil, sondern hat nun auch viel in einen neuen Proberaum des Musikvereins Harmonie investiert“, so Bürgermeister Thomas Pinter. Dazu wurde gemeinsam mit dem Musikverein und einem Akustikplaner das perfekte Ambiente zum Üben ausgearbeitet. Entstanden ist ein moderner Raum mit schrägen Kastenwänden, offenporigen Absorbierelementen an den Wänden und einer abgehängten Akustikdecke, um den Schall zum Dirigenten zu leiten und störende Echos zu vermeiden.