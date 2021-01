Perfekter Saisonstart auf Bazora

Ansturm bei idealen Wintersportbedingungen – Talabfahrt lockte viele an

FRASTANZ Der Schilift Bazora ist erfolgreich in die Wintersaison gestartet. Am ersten Skitag am vergangenen Samstag erwarteten die vielen Besucher bei über einem Meter Neuschnee beste Wintersportbedingungen. Zuvor hatten die Liftbetreiber alle Hände voll zu tun, der Schneemassen Herr zu werden und mussten noch viel Schnee schaufeln.

Talabfahrt genutzt

Dank der seit vielen Jahren einzigartigen Schneemenge nutzten viele die Gelegenheit,

die nur selten mögliche Talabfahrt von der Bazora nach Frastanz in Angriff zu nehmen und entschieden sich daher zur Anreise mit dem Landbus, der morgens vollgefüllt war. Ebenso wurde auch der Winterwanderweg von der Skihütte Bazora nach Gurtis gespurt.

Covid-19-Schutz

Die Sicherheitsbestimmungen mit Maske und Abstand wurden vorbildlich eingehalten. Aufgrund der Corona-Schutzverordnung gibt es keine Bewirtung auf der Bergstation. Auf Bazora gibt es nur einen Schlepplift an der frischen Luft. Dadurch ist die Einhaltung der Covid-19-Schutzmaßnahmen leichter. Verpflichtet ist dennoch das Tragen von Mund-Nasenschutz am Lift. Speziell Kinder und Jugendliche waren in großer Zahl vertreten und freuten sich über die erste Inbetriebnahme des Liftes in der Saison.

Bei entsprechender Schneelage ist der Schilift Bazora jeweils am Freitag ab 12:00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen und während der Schulferien täglich von 10:00 – 16:00 Uhr geöffnet. HE

INFO