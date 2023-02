Perfekter Saisonauftakt für den RV-Dornbirn

Dornbirn 1 verteidigt den Ö-Cup-Titel im Radball.

In der Gruppe 1 konnte sich der Titelverteidiger und amtierende Weltmeister von Dornbirn 1 mit Patrick Schnetzer und Stefan Feurstein ungeschlagen durchsetzen. Dahinter entwickelte sich ein spannender Dreikampf zwischen Dornbirn 3, St. Pölten 1 und Sulz 2 um den zweiten Platz im Halbfinale. Am Ende setzte sich die routinierte Mannschaft von Dornbirn 3, hier spielte Markus Bröll mit Jürgen Türtscher, durch. In der Gruppe 2 entwickelte sich ebenfalls ein nervenaufreibender Dreikampf um die zwei Halbfinalplätze. Am Ende siegten auch hier die Favoriten von Dornbirn 2 (Pascal Fontain/Patrick Köck) und Sulz 1 (Kevin Bachmann/Michael Welte). Der Mannschaft Dornbirn 4 mit Simon Buchhäusl und Robert Rutkowski fehlte am Ende nur ein Punkt, um ebenfalls in das Halbfinale einzuziehen und um ein rein Dornbirner Halbfinale zu fixieren.