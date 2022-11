Perfekter Saisonabschluss für Dornbirns Radballer

Patrick Schnetzer und Stefan Feurstein schließen mit Sieg beim Weltcup-Finale die Saison ab.

Dornbirn. Am 26. November fand in Sulgen (GER) das diesjährige UCI-Radball-Weltcupfinale statt. Am Start waren die besten acht Teams der diesjährigen Weltcupsaison sowie ein Team aus Asien und ein Team des Veranstalters per Wildcard. Mit Dornbirn 1 (Patrick Schnetzer/Stefan Feurstein) und Dornbirn 2 (Pascal Fontain/Patrick Köck) konnten sich auch zwei Teams vom RV-Dornbirn dafür qualifizieren.

Dornbirn 2 traf in der Vorrunde auf die beiden aktuell stärksten Mannschaften aus Deutschland. RMC Stein und RV Obernfeld dominieren den deutschen Radballsport seit ein paar Jahren. Hinzu kam die junge aufstrebende Schweizer Mannschaft vom RS Altdorf sowie die Mannschaft vom RV Sulgen per Wildcard. In Ihrem ersten Spiel fuhr das Duo aus Dornbirn gleich einen Sieg gegen die Heimmannschaft ein. Die weiteren Partien gegen RV Obernfeld (2:3 Toren), Vizemeister RMC Stein (3:9), RS Altdorf (5:8) gingen dann aber verloren. Am Ende belegte das zweite Team des RV Dornbirn damit den vierten Rang in der Gruppe. Im Platzierungsspiel um den siebten Rang traf man wieder auf einen starken Gegner aus Deutschland (RSC Schiefbahn) und musste auch hier eine 2:6-Niederlage einstecken.