Perfekter Einstand für die FC Dornbirn Juniors

Die erste Runde im VFV-Cup lief für die Rothosen ganz nach Plan.

Dornbirn/Schruns. Einen besseren Auftakt hätte sich das neue Trainerduo Aydin Akdeniz und Robert Brzaj von den FC Dornbirn Juniors nicht wünschen können. 8:0 gegen den Intersport FC Schruns 1b. Eindrucksvoller hätten die Dornbirner nach langer Fußballpause nicht in die neue Saison starten können.

Gleich fünf Mal durfte dabei Mario Hörburger über Tore jubeln. Die Tor-Gala startete aber bereits in der 5. Minute mit einem Traumtreffer von Pascal Tapfer. Elijah Heinz Thurnher und Bojan Rakic schlossen sich den Torjägern an und sorgten mit weiteren Treffern für den perfekten Kantersieg in der 1. Cup-Runde.