Perfekte Generalprobe

Dornbirn gewinnt den Branduhren-Cup 2021.

Dornbirn. Den letzten Test vor der am kommenden Wochenende beginnenden NLA-Meisterschaft konnte der RHC Dornbirn sehr erfolgreich gestalten. Beim Branduhren-Cup in Wimmis trumpften die Messestädter groß auf und ließen im Finale der Deutschen U23-Nationalmannschaft keine Chance. Insgesamt acht Teams aus vier Nationen kämpften um die traditionelle Branduhren-Cup Trophäe.

In einem rasanten Sonntagsfinale geriet der RHC Dornbirn gegen das deutsche U23-Nationalteam durch einen verwandelten Penalty mit 0:1 in Rückstand. Der Ausgleich ließ aber nicht lange auf sich warten. Nach Seitenwechsel hatten die Dornbirner mit zwei Stangenschüssen die besseren Chancen und per lupenreinem Hattrick sorgte Hagspiel nach einem Konter für die Vorentscheidung. Am Ende hieß es 4:2 für Dornbirn und damit Sieg im Banduhren-Cup 2021.