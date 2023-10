Perfekte Gastgeber für Turnsport

Die Turnerschaft Wolfurt organisierte die diesjährigen Vorarlberger Landesmeisterschaften und Jugend-Landesmeisterschaften im Kunstturnen.

Am 14. und 15. Oktober fanden die Vorarlberger Landesmeisterschaften in Wolfurt statt. Über 200 Teilnehmer/innen aus 12 Vereinen waren am Start. Die TSW bildete dabei mit rund 70 Meldungen die größte Delegation. Der ganze Samstagvormittag wurde dem Turn-Nachwuchs gewidmet. Die jüngsten Vertreter/innen zählen gerade mal sechs Lenze. Die Junior/innen und Elite-Turnerinnen und Turner waren ab 15:30 Uhr zu sehen. Am Sonntagvormittag zeigten schließlich die U7, U9 und U11 das erlernte Können, bevor am Nachmittag die besten vier Turnerinnen und die vier besten Turner aus den Elite- und Nachwuchsklassen zu vier Teams zusammengelost wurden. Diese traten in einem spannenden Team-Mixed-Finale gegeneinander an.