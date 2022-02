"Perfekt um einen Partner mit den gleichen Grundwerten kennenzulernen"

Die Junge Kirche Vorarlberg lädt junge Singles am Donnerstag, den 24. Februar um 19:00 auf ein Blinddate ein. Treffpunkt ist vor dem Feldkircher Dom.

Die Liebe wird an diesem Abend in den Mittelpunkt gestellt. Gestartet wird mit einem lauschigen Spaziergang durch die Stadt, bei dem verschiedene Stationen auf das Thema des Abends hinführen.

Im Zeichen der Liebe

Zur Wegzehrung gibt’s einen warmen Liebestrunk aus dem Ilvy, damit soll es warm um die Finger und auch ums Herz werden. Und weil die Liebe bekanntlich durch den Magen geht, werden beim Ausklang alle Singles auf Snacks und ein Getränk in einem Lokal in der Feldkircher Innenstadt eingeladen. In lockerer Atmosphäre geht es dann ganz zwanglos ans gegenseitige Kennenlernen.

Es ergaben sich bereits einige Paare

So lief der Abend für Matthias und Lisa

Matthias war bereits länger in der Kirche aktiv und hat so vor mehr als zwei Jahren durch Mundpropaganda von dieser Veranstaltung erfahren. Lisa erfuhr durch eine Arbeitskollegin vom Singlesgottesdienst. "Alles hat bei einem Sektempfang am Katzenturm angefangen und dann ging man weiter zu einer wunderschönen kleinen Kapelle in Feldkirch", beschreibt der 28-Jährige wie er alles wahrnahm.