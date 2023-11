Perchten nehmen Russmedia ein: Bodaseetüfl sind startklar für den 10. Krampuslauf

Russmedia bekam am Freitagvormittag wilden Besuch: Die Krampus, Engel und Nikolaus drehten eine Runde und rührten die Werbetrommel für den Krampuslauf.

Ein ganz normaler Morgen bei Russmedia in Schwarzach. Nach und nach trudeln die Mitarbeiter am Arbeitsplatz ein und auch die Perchten sind schon da. Krampusse? Ach ja, da war ja was: Die Breagazar Bodaseetüfl statteten Russmedia einen Besuch ab. Ob bei Antenne Vorarlberg, im Gang oder im V+-Newsroom: Die wilden Gestalten sorgten für Aufsehen und jagten auch dem ein oder anderen Mitarbeiter einen Schrecken ein.

Bregenzer Krampuslauf: 32 Gruppen erhöhen den Blutdruck

Am Samstag steht nämlich der 10te Bregenzer Krampuslauf an. "Um 19 Uhr gehts los", erklärt Vereinsobfrau Caro Mangeng gegenüber VOL.AT. "Wir laufen die Strecke vom Leutbühel über die Fußgängerzone." Auf dem Sparkassenplatz wird es wie sie verrät eine kleine Show von manchen Gruppen geben. Dann geht es weiter über die Rathausstraße in die Anton-Schneider-Straße. Krampus- und Perchtengruppen aus ganz Vorarlberg, aber auch aus Deutschland und Südtirol werden mit dabei sein. "32 Gruppen sind da zum Radau machen und um gewaltfrei durch die Fußgängerzone den Leute ein bisschen den Blutdruck zu erhöhen", so Mangeng.