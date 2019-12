Per Purzelbaum und Salto in die Weihnachtsferien

Das TSZ Dornbirn lud zum großen Weihnachtsturnen.

Dornbirn. Es ist der krönende Abschluss eines jeden Turnjahres in Dornbirn: Das legendäre Weihnachtsturnen des Turnsportzentrums Dornbirn. Rund 400 Turnerinnen und Turner demonstrierten vergangenen Samstag auf der Kulturhausbühne eindrücklich die Begeisterung am Turnsport und ließen so ein ganz besonderes Jahr für diese Sportart ausklingen. Noch einmal wehte ein Hauch vom „Gymnaestrada-Feeling“ durch das Kulturhaus und sorgte für viel Applaus beim zahlreich erschienenen Publikum, darunter auch Mr. Gymnaestrada Erwin Reis, der sich diese Show nicht entgehen ließ.