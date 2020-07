People's will vermehrt auf Urlaubsdestinationen setzen

Die People's Airline will vermehrt auf ausgewählte Urlaubsdestinationen setzen. Auch die Linienflüge für Geschäftskunden sollen ausgebaut werden. Das Unternehmen soll trotz Coronakrise wirtschaftlich gut dastehen.

Drei Monate lang ging für die Fluglinie gar nichts. Seit Mitte Juni bietet People's wieder einmal täglich Flüge von Altenrhein nach Wien und retour an. Wenn die Situation so bleibt und es keine neuen Maßnahmen gibt, will die Fluglinie ab September Wien wieder zweimal am Tag ansteuern, so Thomas Mary von der Geschäftsführung gegenüber ORF Vorarlberg. Besonders für die Geschäftskunden sei der Ausbau der Linienflüge wichtig, so Mary. Er geht von einer "akzeptablen Auslastung" nach den Ferien aus.