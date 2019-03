Pensionistin in NÖ getötet - Frau starb durch Messerstiche

Jene 75-Jährige, die am Samstag leblos in Grafenbach-St. Valentin (Bezirk Neunkirchen) entdeckt worden war, ist laut dem vorläufigem Obduktionsergebnis durch mehrere Messerstiche im Halsbereich getötet worden. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat U-Haft gegen den Enkel des Opfers beantragt. "Der Mordverdacht wurde durch das Ergebnis der Obduktion bestätigt", sagte Sprecher Erich Habitzl.

Zum Todeszeitpunkt machte der Staatsanwalt vorerst keine Angaben. Hier gelte es, den Obduktionsbericht abzuwarten. Der 28-jährige Verdächtige wurde am Wochenende in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert, er hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Laut Medienberichten soll der Mann amtsbekannt sein. “Es gab Ermittlungen gegen den Beschuldigten wegen anderer Sachverhalte”, sagte Habitzl. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt prüft, ein psychiatrisches Gutachten zum Verdächtigen in Auftrag zu geben, sagte Habitzl am Montag zur APA. Medienberichten zufolge soll der 28-Jährige psychisch auffällig sein und Drogenprobleme haben. .