Pensionisten standen Schlange für Corona-Impfung

Warten auf die Impfung: Lange Schlangen gab's am Wochenende in Bezau. ©VN/Stiplovsek

6.500 Pensionisten wurden am Wochenende in Vorarlberg geimpft, 400 davon in Bezau. Dort gab es lange Warteschlangen. Teilweise mehr ein eineinhalb Stunden mussten sich die Pensionisten anstellen.

Geduld war am Wochenende in Bezau beim Sicherheitszentrum gefragt, zum Glück spielte das Wetter mit. Die über 80-Jährigen nahmen die Wartezeit gern in Kauf. Verimpft wurde der Pfizer-Impfstoff für Risikopatienten über 80 bzw. über 75 Jahre. AstraZeneca wurde am Wochenende in Dornbirn für Patienten unter 65 Jahren mit Risikofaktoren verwendet.

Für eine Impfung vorgemerkt sind derzeit 132.713 Vorarlberger. Geimpft wurden mit Stand Montagvormittag bislang 26.526 Personen, 12.074 davon haben bereits die zweite Impfung erhalten.