Vorarlberg: Über 6.000 Impfungen am Wochenende

Von Freitagmorgen bis Sonntagabend sind in insgesamt vier Impfstraßen mehr als 6.100 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger geimpft worden. Bis zum erwarteten Ende um 19 Uhr werden noch ca. 500 Dosen dazu kommen.

Worte der Anerkennung und des Dankes richtet die Landesrätin an die engagierten Impfteams in den vier Impfstraßen, die neben Dornbirn und Bezau im Kleinwalsertal und erstmalig auch in Nenzing eingerichtet waren. Verimpft wurden alle drei bis jetzt zugelassenen Impfstoffe. Während alle über 80-Jährigen und Patienten mit besonders hohem Risiko die mRNA-Vakzine von Biontech/Pfizer bzw. Moderna erhalten haben, wurden die in Phase 1 und 2 priorisierten unter 65-Jährigen mit AstraZeneca immunisiert.