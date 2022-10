Pensionen werden sozial gestaffelt angehoben

Die Pensionen steigen im kommenden Jahr. Sie werden um den gesetzlichen Faktor von 5,8 Prozent angehoben.

Erhöhung um bis zu 10,2 Prozent

Nach Angaben der Regierung bedeutet die Pensionsanpassung für die Ausgleichszulagenbezieher bis 1030 Euro eine Erhöhung um 10,2 Prozent. Bis 1700 Euro ergibt sich ein Plus von 8,2 Prozent. Danach reduziert sich der Zuwachs. Ab einer Höhe der Pensionen über 2360 Euro erfolgt die gesetzlich vorgesehene Pensionsanpassung von 5,8 Prozent und über 5670 Euro der Pauschalbetrag.

Seniorenvertreter monierten in einer ersten Reaktion, nicht in Abschlussgespräche eingebunden gewesen zu sein. Rauch widersprach, es habe Montagabend ein Telefonat mit Ingrid Korosec (ÖVP) und Peter Kostelka (SPÖ) gegeben. „Diejenigen, die das alles bezahlen, waren überhaupt nie beim Minister. Wer redet mit den Erwerbstätigen und den Jungen“, entgegnete Neos-Wirtschafts- und Sozialsprecher Gerald Loacker.

all

all

self

self

Versicherungsprinzip ausgehebelt

Manfred Lackner, Präsident des Vorarlberger Pensionistenverbands, sind die 5,8 bis zu 10,2 Prozent im Gespräch mit Vorarlberg Live ebenfalls zu wenig. Das Prinzip der Anpassung von unteren Pensionen habe auch in den vergangenen drei Jahren stattgefunden. Hingegen würden all jene, die 45 Jahre gearbeitet haben, gut verdient und hohe Beiträge gezahlt haben, bei den jetzigen Pensionsanpassungen schlechter abschneiden. Neun Prozent für alle wären noch akzeptabel gewesen, sagt Loacker: „Im Moment wird aber ein Versicherungsprinzip ausgehebelt.“ Es werde schwierig den Leuten zu erklären, warum sie 45 Jahre arbeiten sollen, wenn in letzter Konsequenz der Unterschied zwischen jenen die 45 Jahre gearbeitet haben und jenen, die die Wartefrist gerade erfüllt haben, nicht mehr allzu groß ist.