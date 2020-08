Penisgrabscher: Emmy geht bei Udo aufs Ganze!

Promi Big Brother 2020 - Emmy ist Wiederholungstäterin: An Tag 14 packt sie Udo zum zweiten Mal an seinem "besten Stück".

Video: Emmy betatscht Udo

Um es mit Britney Spears zu sagen: "Oops! ... I did it again!" An Tag 12 im Promi Big Brother-Camp grabscht Emmy wieder Udo. "Emmy ist ja immer sehr, sehr sexuell bezogen", sagt Udo im Wortlaut.