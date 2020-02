Pechvogel Lukas Katnik fällt nach Armbruch lange aus

30-jähriger Austria Lustenau Stürmer zog sich im Derby eine schlimme Verletzung zu

Es geschah in der 70. Minute im Ländlederby in der 2. Liga zwischen SC Austria Lustenau und FC Mohren Dornbirn. Pechvogel Lukas Katnik erlitt nach einem Zweikampf mit Dornbirn Verteidiger Leonardo Zottele einen Armbruch und musste verletzungsbedingt ausgetauscht werden. Am Sonntag wird der 30-jährige Angreifer von Dr. Alexander Gohm am Krankenhaus Feldkirch operiert und muss mindestens drei Wochen pausieren. Es droht aber eine Pause bis zu sechs Wochen. Damit verpasst Katnik auch das Halbfinale im ÖFB Cup am 4. März (18 Uhr) gegen Wacker Innsbruck. Damit bestritt die Neuerwerbung der Lustenauer Austria nur zwei Spiele (103 Minuten im ÖFB Cup und 72 Minuten in der Meisterschaft) und ist schon außer Gefecht. Dafür ist Kapitän und Torjäger Ronivaldo bekanntlich wieder einsatzbereit.