am Sonntag, dem 12. September 2021 im Pavillon im bugo-Garten Göfis

Pavillonkonzert mit den Blechprinzen und einem Redner

Sonntag, 12. September 2021, um 18.00 Uhr im Pavillon im bugo-Garten Göfis

Die Blechprinzen sind ein junges Kollektiv aus Musikschullehrern in und um Vorarlberg, die nach ihrem Studium alle wieder zurück ins Ländle gefunden haben. Sie spielen als Trio oder Quartett in der klassischen Form eines Trompeten-Ensembles.

„Diese jungen Herren überschlagen sich vor Freude, wenn sie Literatur quer durch die Epochen, welche meist bekannt aus eigenen Jugendjahren, wieder auf die Bühne bringen dürfen und umrahmen mit ihrer Musik so verschiedenste Anlässe quasi frei nach dem Motto:

Eben wie Blechprinzen halt sind – nicht kategorisierbar, aber sicher für jeden Spaß und Anlass zu haben!“

Bernhard Lampert, Christian Sonderegger, Daniel Huber und Gabriel Maria Morre

David Baldessari, Szenische Umrahmung und Moderation

Christian Sonderegger

wohnt in Göfis und studierte am Tiroler Landeskonservatorium in Innsbruck, sowie an der JAM MUSIC LAB University in Wien (Hauptfach Jazz-Trompete). Seit 2018 unterrichtet er als Trompetenlehrer im Thurgau und ist als freischaffender Musiker in verschiedensten Formationen im In- und Ausland tätig.

Bernhard Lampert

wohnt in Göfis und studierte am Vorarlberger Landeskonservatorium sowie an der Musikhochschule Luzern. Seit 1994 unterrichtet er als Trompetenlehrer an der Rheintalischen Musikschule in Lustenau und ist Mitglied des Concerto Stella Matutina sowie des Sinfonieorchesters Vorarlberg.

Daniel Huber

Erhielt mit sieben Jahren seinen ersten Trompetenunterricht bei Stefan Dünser. Die ersten Erfolge sind erste Preise beim Landes- und Bundesweiten Wettbewerb prima la musica. Sowohl solistisch als auch im Ensemblespiel. Ab 2002 studierte er als Jungstudent am Landeskonservatorium in Feldkirch bei Lothar Hilbrand. Anschließend studierte er Instrumental- und Gesangspädagogik (Schwerpunkt Jazz und Popularmusik) an der Universität Mozarteum Salzburg bei Andreas Lackner. Seine musikalischen Tätigkeiten führten ihn quer durch fast alle Genres. Vom Barock (historische Trompeten) über verschiedenste Symphonieorchester sowie zum Jazz und der Volksmusik in verschiedensten Formationen.

Gabriel Maria Morre

Erster Trompetenunterricht bei Thomas Ludescher (MS Montafon); Musikgymnasium Feldkirch (Trompetenklasse Prof. Lothar Hilbrand, VLK). Studium der Musik- und Instrumentalmusikerziehung (Mozarteum Innsbruck) sowie Germanistik (Universität Innsbruck). Weiterführendes Studium bei Prof. Herbert Walser-Breuss (VLK). Konzerttätigkeit als Mitglied des Barockorchesters Concerto Stella Matutina, der Bläserphilharmonie Salzburg, des Quartetto Senza Nomine uvm. Lehrtätigkeit an der MS Montafon, am Gymnasium Schillerstraße sowie der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik in Feldkirch.

David Baldessari

In Göfis aufgewachsen, Schauspielstudium in Innsbruck – Bühnenreifeprüfung Wien. Erste Engagements am Theater an der Rott Eggenfelden, dem Theater des Kindes Linz, dem Vorarlberger Landestheater, dem Theater Kosmos in Bregenz, sowie diverse Projekte in der freien Szene. Augenblicklich Ensemblemitglied am Theater des Kindes – nebenberufliche Tätigkeit als Musiker, Autor, Trainer.”

Freiwillige Spenden

Ein Projekt der Gemeinde Göfis, der bugo Bücherei Göfis mit dem Land Vorarlberg „Kultur im Jetzt“