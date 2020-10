Pavillon-Konzerte im bugo-Garten

am Sonntag, dem 18. Oktober 2020 beim Pavillon im Göfner bugo-Garten

1992 – 1999 Studium im Hauptfach Blockflöte an der Hochschule für Musik und Theater Zürich, Lehrdiplom bei Matthias Weilenmann, Konzertdiplom in der Klasse von Kees Boeke (Abschluss jeweils mit Auszeichnung)

aus Thüringen (A) absolvierte ihr IGP-Studium am Vorarlberger Landeskonservatorium / Mozarteum Salzburg im Fach Klavier 2013 mit Auszeichnung. 2014 spielte sie ihr Diplomkonzert in der Cembaloklasse von Johannes Hämmerle ebenfalls mit Auszeichnung. Von 2013 bis 2015 studierte sie Klavier bei Benjamin Engeli sowie von 2014 bis 2016 den Performance Master in der Cembaloklasse von Jörg-Andreas Bötticher an der Schola Cantorum Basiliensis. Ihren daran anschließenden spezialisierten Master im Studiengang „Historische Tasteninstrumente“ bei Jörg-Andreas Bötticher (Cembalo) und Edoardo Torbianelli (Fortepiano) schloss sie im Juni 2018 mit Auszeichnung ab.