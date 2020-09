Pavillon-Konzerte im bugo-Garten

Jazz im Pavillon am Sonntag, 13. September 2020, um 18.00 Uhr beim Pavillon im Göfner bugo-Garten

Ausweichtermin bei Schlechtwetter 20. September 2020

Dargeboten werden Eigenkompositionen und spezielle Arrangements von Jazz-Standards für Vibraphon, Trompete, Flügelhorn und Akkordeon bzw. Klavier.

Wolfgang W. Lindner, Vibraphon

Philipp Sonderegger, Klavier und Akkordeon

Christian Sonderegger, Trompete und Flügelhorn

Damit auch in dieser schwierigen Zeit Kultur wieder spürbar und erfahrbar wird, werden mit den Pavillon-Konzerten im bugo-Garten besondere Akzente gesetzt. Dabei bietet der Außenraum Sicherheit und schafft zudem eine besondere Naturkulisse für die drei außergewöhnlichen Konzerte mit Vorarlberger Künstlerinnen und Künstler.

Ein Projekt der Gemeinde Göfis, der bugo Bücherei Göfis mit dem Land Vorarlberg „Kultur im Jetzt“.

Wolfgang W. Lindner

Studium in Salzburg und München, erster Preisträger beim ORF-Wettbewerb in Salzburg für die Interpretation neuer Musik, Kompositionsstipendiat für „Domus Artium”, Paliano (Latium), emeritierter Dozent am Vorarlberger Landeskonservatorium für Schlagwerk, Didaktik, Ensemblespiel, neue Musik u. Theorie. 10 Jahre Mitglied im „österreichischen Ensemble für neue Musik”, häufige Mitwirkung in Spitzenorchestern wie bayrischen Staatsoper, Mozarteumorchester, Symphonieorchester des bayerischen Rundfunks, etc.

Kompositionen unterschiedlicher Stile, auch Werke für Kinder u. Jugendliche. Langjährige Beschäftigung mit Improvisation u.a. als Jazzvibraphonist

Philipp Sonderegger

Wohnt seit 2020 wieder in Göfis und studierte am Mozarteum Salzburg/Expositur Innsbruck, am Tiroler Landeskonservatorium in Innsbruck sowie an der Donau-Universität in Krems. Neben reger Unterrichtstätigkeit seit 2012 musiziert er in verschiedenen Ensembles und Bands wie beispielsweise esprEsSo, UniBigBand Ibk oder dem Tiroler Landestheater.

Christian Sonderegger