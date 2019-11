Paula, die Zweite

Die Stadtkultur Feldkirch veröffentlicht Band 2 des literarischen Begleiters durch Feldkirch.

Die Auszeichnung der „Paula“ mit dem Tourismus-Innovationspreis 2017 zeigte eines: Der Siegeszug des Digitalen bedeutet in der touristischen Kommunikation nicht das Ende des Analogen. Nun ist der zweite Band der praktischen Reiselektüre mit Tipps über Feldkirch erschienen.

Historische Orte, die man gesehen haben muss. Die besten Cafés und Restaurants. Geheimtipps für einen entspannten Einkaufsbummel. Wer kennt sie nicht, die Bestenlisten, mit denen sich die Highlights einer Stadt einfach und schnell entdecken lassen (sollen).

Dass die Besonderheiten einer Stadt im digitalen Zeitalter der kurzen Aufzählung den Gästen auch ganz anders vermittelt werden können, zeigt „Paula“. Der literarische Begleiter durch Feldkirch verbindet Auszüge aus der Weltliteratur mit Feldkirch-Bezug und Texte zeitgenössischer deutschsprachiger AutorInnen sowie Tipps für StadtbesucherInnen.

Dass die Stadtkultur und Kommunikation Feldkirch einen literarischen Begleiter, statt einer touristischen Drucksorte mit Tipps über die Stadt herausgibt, ist kein Zufall. „Feldkirch war seit jeher ein beliebter Ort für literarische Beschreibungen“, erklärt Geschäftsführer Edgar Eller. „Stefan Zweig, Paula Ludwig, Hermann Hesse, sie alle haben Momente des Aufenthaltes in Feldkirch festgehalten und lassen uns teilhaben an ihren Erlebnissen.“ Für Frauke Kühn knüpft das Projekt direkt daran an: „Paula führt die Erzähltradition der großen Reiseliteratur weiter“, ist die Geschäftsführerin von literatur:vorarlberg netzwerk überzeugt.

Eine lebendige Literaturstadt – das zeigt nach dem ersten nun auch der zweite Band von „Paula“ – ist Feldkirch bis heute geblieben. Thomas Amann, Daniela Egger, Nadine Kegele, Sarah Rinderer, Gerhard Ruiss und Feridun Zaimoglu haben für die aktuelle Ausgabe inspirierende Momente des Zwischenstopps, des Rückblicks auf Erlebtes und Gedanken an die Zukunft von Feldkirch festgehalten. Ergänzt werden die literarischen Beiträge von kleinen organisatorischen Tipps und Anregungen.

Weiterführende Informationen:

„Paula – Ein literarischer Begleiter durch Feldkirch“, benannt nach der in Feldkirch geborenen Schriftstellerin Paula Ludwig (1900–1974), ist eine Kooperation der Stadtkultur und Kommunikation Feldkirch GmbH und literatur:vorarlberg netzwerk.

Paula – Ein literarischer Begleiter durch Feldkirch, Band II

Format: Hardcover

Seitenzahl: 98 Seiten

Verlag: edition V

ISBN: 978-3-903240-08-7

Verkaufspreis: € 12,00

Paula-Abo:

Band I und II um 12 Euro. Jede weitere Paula mit 25 % Ermäßigung auf den Einzelpreis.

Erhältlich im Tourismusbüro Feldkirch, bei edition V und im gut sortierten Buchhandel.

AutorInnen:

Thomas Amann, geboren 1978 in Innsbruck, ist Komponist und Lyriker. Gewinner des Feldkircher Lyrikpreises 2017. Lebt in Graz.

Daniela Egger, geboren 1967 in Hohenems. Sie war Mitgründerin und -herausgeberin der Literaturzeitschrift miromente. Sie schreibt Drehbücher, Theaterstücke, Hörspiele und Erzählungen und lebt in Bregenz.

Nadine Kegele, geboren 1980 in Bludenz. Publikumspreis bei den „Tagen der Deutschsprachigen Literatur“ (Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb) 2013; Fördergabe des Landes Vorarlberg 2015; Theodor-Körner-Preis 2016 u.a. Zuletzt erschien der Prosaband Und essen werden wir die Katze, samt Collagen und Illustrationen, Kremayr Scheriau 2018. Lebt in Wien.

Sarah Rinderer, geboren 1994 in Bregenz. Diverse Veröffentlichungen von Lyrik und Prosa in Literaturzeitschriften und Anthologien. Auszeichnungen u.a.: STARTstipendium des BKA 2015; Vorarlberger Literaturpreis 2017 und Nominierung beim Ö1 Talentestipendium für Bildende Kunst 2018. Lebt in Linz.

Gerhard Ruiss, geboren 1951 in Ziersdorf/NÖ, ist Autor, Musiker, Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren. Auszeichnungen zuletzt: Medaille des Österreichischen Buchhandels für besondere Verdienste um das Buch 2014; Würdigungspreis für Literatur des Landes Niederösterreich 2016. Lebt in Wien.

Feridun Zaimoglu, geboren 1964 in Bolu (Anatolien), lebt seit seinem sechsten Lebensmonat in Deutschland. Er schreibt für Die Welt, die Frankfurter Rundschau, Die Zeit und die FAZ. Er veröffentlichte u.a. die Romane: Leyla (2006), Liebesbrand (2008); Siebentürmeviertel (2015) und Evangelio. Ein Lutherroman (2017), für den er für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde. Träger zahlreicher Auszeichnungen. Lebt in Kiel.