Michael Lampert ist nicht mehr VEU Feldkirch-Coach

Noch in dieser Woche wird die VEU Feldkirch einen Nachfolger für den scheidenden Coach Michael Lampert präsentieren.

Ohne Michael Lampert an der Bande wird die VEU Feldkirch in die kommende Saison gehen. Das ist doch eine Riesenüberraschung, weil Michael Lampert seit vielen Jahren in der Doppelfunktion als Geschäftsführer und als Coach fungierte. Das Sommer- und Trockentraining ist ab Dienstag, 14. August, auch für die Cracks der VEU Feldkirch vorbei. Ab 19.00 Uhr geht es erstmals aufs Eis der Vorarlberghalle, welches von der im Sommer installierten, neuen Bande umrandet wird.