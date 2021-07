Paukenschlag! Der Meistermacher Kerber verlässt FC Dornbirn

Günther Kerber ist nicht mehr Trainer von den FC Dornbirn Ladies.

Paukenschlag bei den FC Dornbirn Frauen. Aus bestimmten Gründen hat Günther Kerber (68) sein Amt als Cheftrainer der Rothosen-Ladies beendet. Mit dem ehemaligen SCR Altach und VfB Hohenems Torjäger Urs Mathis (62) haben die Messestädterinnen schon den Nachfolger präsentiert. Nur wenige Tage nach dem Meistertitel in der Frauen Vorarlbergliga und den zwei klaren Siegen in der Relegation gegen SV Innsbruck (7:0, 8:0) mit dem verbundenen Aufstieg in die ÖFB Frauen 2. Liga sowie dem VFV Cupsieg der Frauen trat Legende Günther Kerber von der Vorarlberger Fußballbühne ab. Kerber war Coach von der ersten Stunde mit den jungen Frauen, zuerst in der heimischen VFV Landesauswahl der U-15-Jährigen und nun nach der Vereinsgründung für drei Jahre mit den FC Dornbirn Frauen. Carina Brunold und Co. entwickelten sich zur wahren Tormaschine. Mehr als 500 (!) Tore hat seine ehemalige Truppe in der Ära von Günther Kerber schon geschossen. Kerber hat das Bild des Frauenfußball in Vorarlberg ganz wesentlich geprägt und bei der Ausbildung der Nachwuchsspielerinnen einen wertvollen Beitrag geleistet. Urs Mathis betreute bisher die U-14-c Mannschaft von FC Dornbirn und wird neuer Cheftrainer der FC Dornbirn Frauen.