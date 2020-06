Patrozinium mit Übergabe der „Luger-Pieta“

Das Gemälde widmete DI Arnold Gisinger der Bergkirche Watzenegg.

So wurde es das Patrozinium, bei dem das Bild von „Blaumaler“ Alfons Luger vorgestellt wurde. Wegen seiner Vorliebe zur Farbe Blau erhielt der Künstler bereits zu Lebzeiten den Beinamen „Blaumaler“. Er lebte (1869 bis 1945) in Dornbirn-Oberdorf, in der Pinselburg, und hinterließ ein umfassendes Werk an Landschaftsbildern, Stillleben und Porträts. In seinen Anfängen als Kunstmaler entstanden vorwiegend religiöse Bilder für Kirchen und Kapellen. Die Pieta war im Besitz von DI Arnold Gisinger aus Dornbirn, der das Gemälde im Gedenken an seine Watzenegger Vorfahren der Bergkirche gewidmet hat. Gisinger, der bei der Übergabe krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte, wurde von seinem Neffen, Arno Röser, vertreten. Dieser nahm in Begleitung seiner Frau Sonja Röser den Dank bei einem kleinen Festakt im Anschluss an den Gottesdienst stellvertretend entgegen. Ein ehrenvoller Platz, in der kleinen Kapelle im hinteren Teil der Kirche, war für das Gemälde vorgesehen.