Pater Maxentius feierte sein 25-jähriges Priesterjubiläum

Am 26. Juni läuteten die Glocken des Klosters zu einem besonderen Ereignis.

Dornbirn. Einen würdigen Tag zum Feiern hat Guardian Pater Maxentius für sein silbernes Priesterjubiläum gewählt. Den 26. Juni, den Namenstag des heiligen Maxentius. So wurde die Vorabendmesse am Samstag zu einer Festmesse. Eines Jubiläums würdig war ebenso die musikalische Umrahmung mit Gesang und Orgelspiel von Daniel Orth und Johannes Pommer. Klostervater Elmar Mayer begrüßte die mitfeiernde Gemeinde sowie die Ordensbrüder des Jubilars aus Polen und den umliegenden Klöstern. Die Festpredigt hielt Pater Günter Hulin vom Bistum Basel.

Mayer hielt einen Rückblick auf das Leben des Franziskanerpaters. Er ging auf dessen 25-jähriges Wirken als Seelsorger ein und im Besonderen auf das Wirken in Dornbirn seit dem Jahr 2006 sowie die vielen Jahre, in denen er die Franziskaner im Dornbirner Kloster unterstützt. „Wir alle kennen Pater Maxentius als zurückhaltenden Menschen, der lieber im Hintergrund wirkt, der nicht viel Aufhebens um seine Person macht, und der sich bei Festen gerne frühzeitig zurückzieht“, so Mayer. Doch heute, an seinem besonderen Jubiläum, wird er einmal eine Ausnahme machen und auch bei der anschließenden Agape im Klostergarten mitfeiern.