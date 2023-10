Pasta-Essen mit Geist von oben

Das Hohenemser Firmteam freut sich noch auf weitere Anmeldungen für die Firmvorbereitung.

Hohenems. Die Pfarren St. Karl und St. Konrad haben sich einen originellen Start für das neue Firmprogramm in Hohenems einfallen lassen. Junge Leute, die im Schuljahr 2006/2007 geboren sind, treffen sich am Sonntag, 22. Oktober ab 17 Uhr im Pfarrheim St. Konrad zu einem sogenannten Pasta-Talk und starten so die Vorbereitung auf ihre Firmung, die dann nächstes Jahr im Mai stattfinden wird. „Wir würden uns noch über einige Anmeldungen freuen, die noch bis Sonntag, 15. Oktober möglich sind“, betont Martin Fenkart vom Firmteam.