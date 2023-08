Traditionell wurden nach der letzten Aufführung der Passionsspiele Klostertal-Arlberg Bärte rasiert und Haare geschnitten.

Die Passionsspiele Klostertal-Arlberg 2023 sind wieder Geschichte. An zwölf Aufführungen wurden den Besuchern das Leiden und Sterben Christi vor einer imposanten Kulisse vorgeführt. Ca. 200 Laienschauspieler aus dem Klostertal und der Umgebung bildeten dabei eine Großfamilie und unter der Regie von Oswald Wachter sorgten sie dafür, dass die Aufführungen der Passionsspiele Klostertal-Arlberg für die Besucher jeweils ein Erlebnis der ganz besonderen Art wurden. Oswald Wachter und Michelle Pohl „teilten“ sich die Hauptrolle „Jesus“ und verkörperten ihn in eindrucksvoller Weise. Auch einige „Regenvorstellungen“ hielten die ehrenamtlichen Darsteller nicht davon ab, die Geschichte Jesu den Besuchern näher zu bringen – die Kreuzigung Jesu wurde bei diesen Vorstellungen zu besonders mystischen Darstellungen.

„Der Zusammenhalt aller, die in irgendeiner Weise dazu beigetragen haben, dass die Passionsspiele Klostertal-Arlberg stattfinden konnten, war enorm. Von den Darstellern bis hin zum Ordnungsdienst, Gastronomie usw. das ganze Tal und der Arlberg waren involviert. Es hat sich wiederum gezeigt, dass alle zu einer großen Familie zusammenwachsen“, so Bürgermeister und Mitglied des Organisationskomitees Florian Morscher. Nach der letzten Vorstellung trafen sich alle nochmals in der Kulturhalle. Für viele männlichen Darsteller hieß es dann: Bärte und Haare ab. Friseurin Renate Lanschützer wurde dabei von einigen Frauen unterstützt. „Haare und Bart wachsen lassen, das geht langsam und man gewöhnt sich daran. Dann innerhalb von wenigen Minuten alles weg, da ist man wirklich überrascht, wenn man in den Spiegel schaut. Man wird sogar von einigen zuerst kaum erkannt“, lacht Gerhard Margreitter und streicht über den nicht mehr vorhandenen Bart.