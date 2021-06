Paschanga 2.0 SPG Leiblachtal mit toller Mannschaftsleistung gegen den FC Dornbirn

Voller Zuversicht gegen den FC Dornbirn im Cup Halbfinale vielleicht die Cup Sensation zu schaffen, reisten unsere Frauen am Samstag Nachmittag nach Dornbirn.

Nach dem 3:0 Sieg gegen FFC Vorderland 1c im CupViertelfinale und einer sehr guten Trainingswoche rechnete sich die Mannschaft um Kapitänin Elisa Wucher (Foto) Chancen aus, dem BL Aufsteiger FC Dornbirn vielleicht ein Bein stellen zu können. Nach munterem Beginn war es aber der FC der seiner Favoritenrolle gerecht wurde und in der 23. Minute durch einen Treffer von Mireille Eilander mit 1:0 in Führung ging. So ging es auch in die Pause. Trainerin Sonja Baldauf schwärmte nach dem Spiel von der tollen Mannschaftsleistung. Sie selbst hatte mit einem Freistoss, der knapp das Tor verfehlte, noch die Chance das zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:1 zu erzielen.

Mit einem Doppelschlag in der 57. (Livia Klocker) und 58. (Mireille Eilander) seitens der Messestätterinnen war die 3:0 Niederlage jedoch besiegelt. Unsere Mädels können stolz auf ihre Leistung sein und wurden nach dem Spiel verdient wie Siegerinnen von den mitgereisten Fans gefeiert. Super Mädels - "We stand up for the Champions"