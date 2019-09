Partys, Promis und Lustenauer Senf

Seit fast 25 Jahren führt der gebürtige Lustenauer Reinhard Mätzler (48) die PR und Celebrity Agentur „agencyCALL“ in Hamburg und ist mit vielen Promis gut befreundet. Im Talk spricht er über Starallüren und seine Liebe zum Alten Rhein.

WANN & WO: Sie haben sich 1995 dazu entschieden, das Ländle hinter sich zu lassen und nach Bad Berleburg in NRW zu gehen – nicht gerade der typische Ort für eine Auswanderung. Was war der Grund für Ihren Umzug in die deutsche Gemeinde?

Reinhard Mätzler: Auf die Idee nach Deutschland zu gehen und eine Bildagentur aufzubauen, bin ich damals durch eigene Modelaufträge gekommen. Von Bad Berleburg aus habe ich dann für die beiden damals eher noch unbekannten Bands Backstreet Boys und NSYNC Fotoproduktionen realisiert. Da hat noch keiner so richtig geahnt, dass die Jungs so durch die Decke gehen würden (lacht).

Reinhard Mätzler: Nach den Anfängen der Agentur in Bad Berleburg, habe ich für den Otto-Konzern, der ja in Hamburg ansässig ist, redaktionelle PR Fotoproduktionen umgesetzt und so zog es mich dann auch in den „Hohen Norden“. In dieser Zeit hat sich dann meine Affinität zur Zusammenarbeit mit Prominenten herauskristallisiert und es sind viele Freundschaften entstanden.