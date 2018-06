Partnerstadt Polička zu Gast auf dem Schlossplatz

Hohenems. Eine 32-köpfige Gruppe aus der Hohenemser Partnerstadt Polička, einer gut 9.000 Einwohner zählenden einer Kleinstadt in Ostböhmen, war kürzlich zu Besuch in der Grafenstadt.

Am nächsten Tag ging im Rahmen der Reihe „Ma trifft sich“ auf dem Schlossplatz ein böhmisches Fest über die Bühne mit Musik und traditionellen Tänzen, Kostproben aus der böhmischen Küche, Bier und Cocktails aus Polička u.v.m. Hohenemser(innen) und Tschech(innen) ließen sich u. a. die „Ertrunkene“, eine in Essig eingelegte Bratwurst mit Zwiebeln, und das in Polička gebraute Bier schmecken. Stündlich war eine Aufführung traditioneller böhmischer Tänze – Česká beseda – in schönen Polička-Trachten zu sehen. Ein Trio präsentierte mit Gitarre, Blasharmonika und Kontrabass Volksmusik aus der Region. Von der Bühne auf dem Schlossplatz und an Ständen gab es interessante Informationen zu Polička, die es den Besuchern auch ermöglichten, an einem Quiz teilzunehmen. Nachdem die tschechischen Gäste noch Bregenz besuchten, machten sich dann mit vielen positiven Erinnerungen auf die Rückreise nach Böhmen.