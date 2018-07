Am vergangenen Freitag fanden der alljährliche Partnerabend und „Arty Friday“ beim poolbar-Festival statt.

FELDKIRCH Der Anlass begann mit einer Vernissage am Elisabethplatz in Feldkirch.

Im poolbar-Generator-Labor Public Art konzentrierten sich Laura Farmwald, Elisa Lerchbaum und Franziska Sponring unter der Leitung von Maria Anwander auf das Thema Zeit. Ziel war es, den Begriff der Zeit skulptural in den öffentlichen Raum zu transferieren. Die Arbeit „TIMELESS MESS“ greift dafür das Zeitgefühl auf, das beim Besuch eines Festivals entsteht. Die Vernissage am Elisabethplatz besuchten u.a. alle genannten Künstlerinnen sowie poolbar-Festival Geschäftsführer Herwig Bauer, außerdem Ingrid Scharf (Kulturstadträtin, Feldkirch), Beatrix Müllner (Kulturamt), Marie-Rose Cerha (Theater am Saumarkt), Markus Curin (Contentstudio), Andrea Masal (Werkraum Bregenzerwald), Fatih Özcelik (Vorarlberg Museum), Edgar Eller (Stadtmarketing Feldkirch), Johannes Falch (Lebarte), Folke Postmeyr (Orion) mit seinen beiden Töchtern, Alex Mohr (Künstler), Ulrich Gabriel (Künstler), Brigitte Theissen und Veronika Brüstle (Kontaktchor), Theresa Feurstein und Isabella Natter (designforum vorarlberg) sowie Melanie Büchel und weitere VertreterInnen des „presenting Partners“ Kunstmuseum Liechtenstein.