PAR!S! PAR!S!

ist eine inspirierende musikalisch-theatralische Zeitreise voller Ereignisse für Menschen ab 6 Jahren.

Mit Unterstützung des Publikums wird nicht nur die Zeitmaschine musikalisch bedient, sondern auch die unvergessliche Atmosphäre zum Leben erweckt, die am Anfang des vorigen Jahrhunderts in Paris herrschte. Die faszinierende Musik von Erik Satie, Bohuslav Martinů, Claude Debussy, Béla Bartok, Marcus Nigsch und vielen anderen sowie das humorvolle Spiel lässt die Zuschauer in diese fesselnde Zeit eintauchen. Heimlich hofft man, dass sie nie enden wird!