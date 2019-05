„Parole Emil“

Spielkreis Götzis bringt Kinderbuchklassiker zur Aufführung

Götzis. Ob Erich Kästner als er 1929 Jahren sein Buch „Emil und die Detektive“ verfasste ihm die Nachhaltigkeit seines Werks bewusst war, darüber lässt sich nur spekulieren. Fakt ist 90 Jahre später hat das Buch weiterhin einen Platz in vielen Kinderzimmern und schafft es bei Aufführungen ganze Theatersäle zu füllen. In Götzis haben neben dem Werk von Kästner definitiv auch die Kinder – und Schülergruppe des Spielkreis Götzis dazu beigetragen. Inhaltlich etwas adaptiert auf lokale Verhältnisse macht sich Emil Tischbein (Wendelin Müller) von Götzis auf nach Wien, um seine Großmutter zu besuchen. Während der Fahrt wird er vom Herr Grundeis (Marius Krampl) bestohlen. In der Hauptstadt angekommen macht er sich zusammen mit seinen neuen Freunden Gustav (Paula Futscher), Dienstag (Pia Löschnigg), dem Professor (Laura Dünser) sowie seiner Schwester Pony Hütchen (Maja Löschnigg) auf die schlussendlich erfolgreiche Verbrecherjagd.