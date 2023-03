Parkzonen-Dschungel, SPÖ-Jugend und Sexpertinnen-Tipps

Der digitale Dienstleistungschef von Easy Park Markus Heingärtner, der neue Vorsitzende von der Jungen Vorarlberger SPÖ Elias Wehinger und die "Sexpertin" Barbara Balldini sind am Donnerstag zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Markus Heingärtner, Country Director von Easy Park

Der gebürtige Nenzinger Markus Heingärtner stellt sich beim skandinavischen Onlinedienstleister Easy Park den Herausforderungen des hiesigen Parkzonen-Dschungels. Neben dem Vorteil der elektronischen Bezahlung bietet Easy Park eine transparente Übersicht über die verschiedenen Parkzonen und wie hoch die Gebühren sind und ermöglicht in vielen Fällen eine minutengenaue Abrechnung der tatsächlichen Parkzeit. Der Country Director für Österreich und die Schweiz ist am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE" direkt aus Wien zugeschaltet.

Elias Wehinger, Vorsitzender Junge Generation SPÖ Vorarlberg

Mitte Februar wurde der HAK Maturant Elias Wehinger auf der Landeskonferenz der Jungen Generation einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Wehinger folgt damit Alp Sanliap nach, der diese Funktion mehr als drei Jahre ausgefüllt hat. In seiner Funktion als stellvertretender SPÖ-Vorsitzender Feldkirchs lässt er aktuell kein gutes Haar am neusanierten Bahnhof in der Montfortstadt. "Wer hier ankommt und nicht bleiben muss, fährt lieber gleich wieder ab", zieht Wehinger in den VN eine verheerende Bilanz für das Eingangstor zur Stadt.

Barbara Balldini, Sexualpädagogin und Kabarettistin

Mit ihrem mittlerweile vierten Bühnenprogramm beweist die "Sexpertin" Barbara Balldini das die schönste Nebensache der Welt nie langweilig wird, oder doch? Balldini erzählt diesmal, was Vorarlberginnen und Vorarlberg in der Partnerschaft und in der Sexualität so alles zum Staunen bringt. "Dabei gibt es viele Aha-Momente" heißt es in der Presseaussendung des aktuellen Stücks "Flachgelegt", von denen die Sexualpädagogin am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE" wohl ein paar zum Besten geben wird.

VORARLBERG LIVE am Donnerstag, 2. März 2023

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Markus Heingärtner (Country Director von Easy Park), Elias Wehinger (Vorsitzender Junge Generation SPÖ Vorarlberg) und Barbara Balldini (Sexualpädagogin und Kabarettistin)

Moderation: Magdalena Raos (VN-Redakteurin)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

