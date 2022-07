Parkraummanagement wird erweitert

Auch wenn Parkzeiten und Parkgebühren aus persönlicher Sicht manchmal lästig sein mögen: Die positiven Wirkungen für uns, für unsere Gemeinden und für die Umwelt sprechen für sich. Langzeit-Parkende, die Parkflächen blockieren, gehören der Vergangenheit an.

Eine gute Beschilderung ist essenziell für ein funktionierendes Parkraummanagement. Damit alle Bürger*innen und Besucher*innen wissen, wie viele Parkplätze im Dorfzentrum und beim Parkplatz „Alte Schmiede/Schloss“ zur Verfügung stehen, hat die Gemeinde ein Parkleitsystem installiert. Das Ganze ist ein technisches System, welches Autofahrer*innen mit Hilfe von dynamischen Anzeigetafeln, zu einem freien Parkplatz leiten soll. Die Tafeln zeigen an, wo sich freie Parkplätze befinden und wie viele von diesen noch vorhanden sind. So werden die Autofahrer*innen schon auf dem Weg ins Dorfzentrum geleitet und über die freien Parkplätze in der Tiefgarage Dorf/Marktplatz sowie beim Parkplatz „Alte Schmiede/Schloss“ informiert. Dadurch wird ein übermäßiges Auf- und Abfahren von Parksuchverkehr in der schmalen Schloßgasse vermieden und der Autoverkehr besser gelenkt.