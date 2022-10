Parkplatz Dornbirn-Nord ein Jahr gesperrt

Die Asfinag erneuert ab Oktober umfassend den Parkplatz Dornbirn-Nord in Fahrtrichtung Deutschland.

Die gesamte Infrastruktur am Autobahn-Parkplatz wird modernisiert: Neben einer neuen WC-Anlage wird das Stellplatz-Angebot vor Ort insbesondere für Lkw optimiert. Darüber hinaus wir der gesamten Platz barrierefrei gestaltet, um den Vorgaben gemäß Behindertengleichstellungsgesetz zu entsprechen.

Ein Jahr gesperrt

Für die Verkehrsteilnehmenden bedeutet dies, dass der Parkplatz ab 2. November bis voraussichtlich Dezember 2023 nicht zur Verfügung stehen wird. Der Grund für die lange Sperre: Vor den eigentlichen Modernisierungsarbeiten erfolgt eine sogenannte Vorlastschüttung, die mehrere Monate in Anspruch nehmen wird. Die eigentlichen Hauptbaumaßnahmen erfolgen ab Mitte 2023. Rund vier Millionen Euro fließen hier in die Erneuerung der Rast-Infrastruktur an der Rheintal/Walgauautobahn.