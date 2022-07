Parki-Spaß bis in die Nacht

Badespaß und ein Schwimmbad, das bis um Mitternacht geöffnet hatte, lockte viele Besucher ins Parkbad Lustenau.

Lustenau Endlich war es wieder so weit: Das Parkbad in Lustenau lud vergangenen Samstag zur Parki-Party und fuhr für diesen Tag viele Attraktionen für seine Besucher hoch. Und da war für jeden Gast etwas Passendes dabei. Im kühlen Nass fanden sich Wasserrollen, Hüpfelemente oder aufblasbare Fun-Objekte, die besonders bei den jungen Besuchern zu leuchtenden Augen führten. An Land durften sich die Kinder in der riesigen Hüpfburg oder, der extra für die Party aufgebauten Kletterwand, verweilen.