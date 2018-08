Parkgebühren sollen Alternativen fördern

Im Herbst soll in Lustenau der Start der Parkraumbewirtschaftung erfolgen.

Die Gemeinde Lustenau hat dabei gemeinsam in einer überregionalen Zusammenarbeit mit den plan b-Gemeinden Bregenz, Hard, Kennelbach, Lauterach, Schwarzach und Wolfurt die Rahmenbedingungen für ein regionales Parkraummanagement erarbeitet. Das aktive Parkraummanagement soll Parkplätze besser verfügbar machen, die Nahversorgung stärken und die Sicherheits- und Aufenthaltsqualität im Ort erhöhen. „Das Parkraummanagement ist ein längst fälliger Baustein im vielseitigen Mobilitätsangebot unserer Region und eine wichtige Push- & Pull Maßnahme aus Mobil im Rheintal. Ich bin überzeugt, dass der zeitgemäße Umgang mit öffentlichen Parkflächen auch in der Bevölkerung auf breite Akzeptanz stößt“, so Lustenaus Bürgermeister.

Die neue Parkraumverordnung sieht dabei in Lustenau weiterhin Kurzparkzonen für die Parkplätze rund um den Kirchplatz, entlang der Maria-Theresien-Straße und Kaiser-Franz-Josef-Straße sowie neu, der Parkplatz beim Pub Harlekin vor. An diesen Plätzen kann künftig werktags von 8 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr 90 Minuten gratis geparkt werden. Dies gilt in weiterer Folge auch im Sportpark, in der Rathausstraße, im Pfarrweg und am Zentrumsparkplatz beim Reichshofsaal. Nach Ablauf der Kurzparkdauer fällt ab der 91. Minute eine Parkgebühr von 70 Cent pro Stunde an.