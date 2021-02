Parkgebühren bei der Alpe Furx bleiben ein Zankapfel

Neuer Anlauf in Sachen Parkraumbewirtschaftung Furx soll dringend benötigte Einnahmen bringen

Zwischenwasser. Zurückgehend auf das Jahr 2012 und somit seit fast zehn Jahren laufen in Zwischenwasser Bemühungen ein vernünftiges, möglichst allgemein akzeptiertes Parkraumbewirtschaftungskonzept für die Alpe Furx zu erstellen. Woran die beiden Vorgänger Josef Mathis und Kilian Tschabrun mehrfach scheiterten, will sich nun der seit September im Amt befindliche Bürgermeister Jürgen Bachmann heranwagen. Dabei mangelt es nicht an Entwürfen und Ideen aus den vergangenen Jahren, vom klassischen Automaten, über eine Schrankenlösung bis hinzu einer mobilen Möglichkeit mittels Smartphone, allein die Umsetzung scheiterte. Nun läuft derzeit bekanntlich das Chalet Projekt zum Neubau des Peterhofs, welches im Spätherbst dieses Jahrs abgeschlossen sein soll. Für Bürgermeister Bachmann der ideale Zeitpunkt das Thema Parkgebühren, auch angesichts klammer Gemeindekassen, aufzugreifen. Im Zuge der abschließenden Arbeiten beim Peterhof neu, könnte so auch der Parkplatz neu gestaltet und mit einem entsprechenden Gebührenmodell versehen werden. Favorisiert wird derzeit eine Lösung mittels eines klassischen Automatensystems. Etwaige Tarife sollen noch einmal evaluiert werden, ursprünglich war von einem Tagesticket in Höhe von fünf Euro die Rede, wobei ein Teil mit einem Verzehrgutschein in der örtlichen Gastronomie rückvergütet werden sollte. Auch eine Anbindung an das Skigebiet ist noch eine Möglichkeit. Die vor ein paar Jahren geplante Drehkreuzregelung bei den Liftanlagen wurde bisher nicht umgesetzt, könnte nun aber auch in Kombination mit dem Parkticket umgesetzt werden. Geprüft wird auf jeden Fall weiterhin auch noch eine digitale Lösung übers Smartphone.