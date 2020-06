Parken in Bludenzer Zentrumsnähe

Bludenz. Die Bauarbeiten zur Errichtung des Ersatzparkplatzes in der Herrengasse auf Höhe des alten Bauhofes sind abgeschlossen.

Mit Anfang Juli wird dieser sowie die neuen Parkflächen in der Riedstraße in Betrieb genommen. Zeitgleich erfolgt dann auch der Baustart für die neue Firmenzentrale der Firma Jäger Bau.

Mit der Fertigstellung der Parkplätze in der Herrengasse sind die stadtseitigen Vorbereitungen zum Baubeginn des neuen Jägerbau-Firmensitzes in Bludenz abgeschlossen. Die Parkflächen in der Herrengassen werden vor allem für Dauermieter bereitgestellt. Daher hat die Stadt Bludenz für den Zeitraum der bevorstehenden Bauarbeiten 80 zusätzliche Parkplätze eingerichtet. Die vorübergehenden Parkflächen befinden sich in direkter Zentrumsnähe in der Riedstraße. Der Anfahrtsweg zu diesen Ersatzparkplätzen ist bereits ausgeschildert.