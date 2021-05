Parkbad Lustenau öffnet seine Türen

Seit 19. Mai hat das Parkbad in Lustenau wieder geöffnet.

Lustenau Im Parkbad Lustenau ist alles vorbereitet. Die Bademeister sind startklar. Die Becken randvoll mit Wasser gefüllt und auch der Spielplatz ladet zum Spielen ein. Einzig allein das Wetter macht noch einen Strich durch die Rechnung der Badebegeisterten. Zwischen Regen, Hagel und dichten Wolken blitzt dennoch ab und zu die Sonne durch. Dieses Sonnenfenster haben am ersten Tag schon ein paar Schwimmer genutzt. „In der Früh durften wir schon unsere ersten vier Gäste im Parkbad begrüßen“, sagt Gerd Ortner von der Kassa im Eingangsbereich. Zwei Neuerungen gibt es dieses Jahr für die Badegäste: Schwimmer können das Parki bei jeder Witterung zwischen neun und elf Uhr nutzen. „Ganz egal, ob es regnet oder nicht“, so Ortner. Und im Kinderbereich beim Spielplatz wurde ein Klohaus mit Wickelmöglichkeit für die Kinder geschaffen.

Gerd Ortner verkauft dieses Jahr nicht nur Eintrittskarten, sondern überprüft zusätzlich Corona-Testbescheide der Besucher. Als Tor zum Eintritt gelten dabei die Impfbestätigung, ein Attest einer überstandenen Corona-Erkrankung oder ein negativer Antigen-Test. Kann dies vorgewiesen werden, steht einem Tag im kühlen Nass nichts mehr entgegen. „Im Parkbad herrscht lediglich in den Umkleidekabinen Maskenpflicht“, so Ortner.

„Auch wenn wir hier im Parkbad keine Maske tragen müssen, sollte dennoch Abstand zu anderen eingehalten werden“, erklärt Bademeister Markus Mätzler. Er steht mit seinen zwei Bademeister-Kollegen am Beckenrand des Sprungturms und spricht mit ihnen über die bevorstehende Badesaison und deren Herausforderungen. Abstand einhalten ist ein großes Thema bei den Bademeistern im Freibad. An Land können auch sie verstärkt darauf achten, dass sich die Personen nicht zu nahekommen. Im Wasser werde dies eher schwieriger umzusetzen sein. „Ich hoffe, dass sich alle an die Regeln halten“, so der erfahrene Bademeister. Bei allen drei überwiegt die Freude über die Öffnung. „Ich bin motiviert und freue mich, wenn ich hier wieder viele Menschen sehe und begrüßen darf“, so Mätzler.