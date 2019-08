Parkbad in Lustenau: Das fordern die Grünen

Lustenau - Die Grünen fordern eine Attraktivierung des Parkbads in Lustenau und legenen ein "4 Punkte-Parki-Paket" vor.

Seit über 50 Jahren sorgt das Parkbad für Badevergnügen in Lustenau. Landtagsabgeordneter und Gemeindevertreter Daniel Zadra und die Lustenauer Gemeinderätin Christine Bösch-Vetter fordern nun, dass das Bad attraktiver gestaltet wird.

In dem „Grünen 4 Punkte-Parki-Paket“ werden neben der Umsetzung einer WC-Anlagen am Kinderhügel, zusätzlichen Baumpflanzungen für den Schatten der Zukunft und eine Neugestaltung des Eingangsbereichs mit Schatten und eigenen Abstellflächen für Fahrradanhänger auch ausgeweitete Öffnungszeiten vor allem an Hitzetagen gefordert.