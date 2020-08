Paris Saint-Germain steht als erster CL-Finalist fest

PSG schlägt RB Leipzig mit 3:0 und wartet nun auf den Gegner für das Endspiel am Sonntag.

Das Finalturnier in der UEFA Champions League in Lissabon geht in die absolut entscheidende Phase. Von den letzten vier Teams des Wettbewerbs kommen je zwei aus Deutschland und aus Frankreich. Das erste Semifinale bestritten RB Leipzig und Paris Saint-Germain.