Paris Hilton zeigt ihr Baby und das Netz macht sich darüber lustig

Paris Hilton wurde im Jänner zum ersten Mal Mutter und hat vor Kurzem ihr Baby stolz der Öffentlichkeit gezeigt - doch die Reaktionen im Netz sind nicht nur positiv.

Paris Hilton teilte die ersten Bilder ihres Sohnes Phoenix, gekleidet in ein Burberry-Outfit, auf ihrem Instagram-Account. Die Fotos zeigen den kleinen Phoenix auf dem Schoß seiner Mutter während ihres Aufenthaltes in New York​. Sie schreibt dazu: "Mein bezaubernder Engel Baby Phoenix das erste Mal in NYC."

Spott und Verteidigung im Netz

Die Reaktionen im Netz waren gemischt. Während einige User die Fotos kritisierten und spottende Kommentare abgaben, verteidigten andere Paris und ihren Sohn vor den negativen Bemerkungen. Ein User schrieb: "Ich erinnere mich, dass ich diesen kleinen Kerl in einer Decke im vorderen Korb eines Fahrrads damals in den 80ern gesehen habe", und spielt damit auf E.T. an. Andere verglichen das Baby mit Comicfiguren oder einem Alien. Viele User jedoch verteidigten Paris und ihr Kind und wiesen die bösen Kommentarschreiber in die Schranken: "Stellt euch vor, ich bin ein erwachsener Mensch und mache mich über ein Kind lustig! Was für eine kranke Welt..."​.

Paris und Carter genießen das Elternsein

Trotz der Kritik scheint Paris Hilton überglücklich zu sein, ihre neue Rolle als Mutter zu genießen. Sie und ihr Ehemann Carter Reum wurden im Jänner durch Leihmutterschaft Eltern und sind überglücklich über ihren neuen Familienzuwachs​. Mit dem Kind fühle sich ihr Leben so komplett an, schwärmt Hilton von ihrem Kind: "Ich liebe dieses Baby einfach so sehr."

Phoenix Barron Hilton Reum

Paris enthüllte den vollständigen Namen ihres Sohnes als Phoenix Barron Hilton Reum im Februar in ihrem Podcast "This is Paris". Der Name, der ihr vor über einem Jahrzehnt einfiel, symbolisiert für Paris "Hoffnung, Wiedergeburt und Verwandlung". Mit dem zweiten Vornamen Barron ehrte sie ihren Großvater Barron Hilton.

