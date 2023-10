Jennifer Lopez (54) begeistert mit verführerischen Dessous-Fotos

Die Ehefrau des Oscar-Preisträgers Ben Affleck zeigte sich in einem verführerischen neuen Fotoshooting für die italienische Dessous-Marke Intimissimi von ihrer heißen Seite.

Die Pop-Ikone Jennifer Lopez (54) beweist in einem Dessous-Shooting, dass Alter nur eine Zahl ist, und gibt ihrem Ehemann Ben Affleck (51) und uns allen einen guten Grund, den Atem anzuhalten. Die Pop-Diva posiert für die Unterwäsche-Marke Intimissimi und zeigt, dass ihr jedes Dessous, egal ob beige, schwarz oder grün, Spitze oder transparent, wie angegossen passt.

Heiße Schnappschüsse

Die heißen Schnappschüsse sind nun im Rahmen des Launches ihrer Lingerie-Kollektion "This Is Me Now", die passend zum Albumtitel benannt wurde, in der Markenkampagne und auf J.Lo's Instagram-Account zu bewundern.

J.Lo's Promi-Freundinnen sind begeistert. Auf den Fotos präsentiert sich Lopez in eleganter Unterwäsche in schlichtem Champagner-Ton. Mit den neuen Dessous-Kreationen wollte sie ihre "Version von Weiblichkeit zum Leben erwecken". Auf Instagram teilte die 54-Jährige mehrere Bilder aus der Kampagne, die sie in verschiedenen Posen und Teilen der neuen Kollektion zeigen.

Die Aufnahmen kommen auch bei ihren Promi-Kolleginnen gut an. So kommentierte die Schauspielerin Kerry Washington (46) den Post mit einem begeisterten "Bin besessen davon", während Paris Hilton (42) ein Emoji mit Herz-Augen hinterließ.

Das neue Album erscheint erst 2024

Die Veröffentlichung von Jennifer Lopez' neuem Album "This Is Me... Now" ist erst für 2024 geplant. Es stellt eine Fortsetzung ihres berühmten Albums "This Is Me... Then" aus dem Jahr 2002 dar. Doch das ist nicht die einzige erfolgreiche Neuauflage im Leben der Sängerin: 2022 heiratete sie ihren jetzigen Ehemann Ben Affleck (51). Die beiden Superstars waren bereits von 2002 bis 2004 ein Paar und damals sogar verlobt.

