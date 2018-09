Paragleiter hoch über die Hohe Kugel hinaus

Die "Hohe Kugel" auf 1645 Meter Seehöhe ist oft ein beliebter Startpunkt für Paragleiter. Wir durften Jodok aus Götzis beobachten, wie er von der Bergspitze startete.

Fraxern/Götzis. Jodok aus Götzis ist ein geübter Paragleiter. Mit seinem Gleitschirm startete er von der Hohen Kugel. Bei guter Thermik schraubte er sich in die Höhe, drehte einige Runden und landete zur großen Freude der dort anwesenden Wanderer sogar wieder am Ausgangspunkt. Eine geniale Leistung. Kurze Zeit später ein nochmaliger Absprung von Jodok. Die Show hätte nicht größer sein können. Abermals schraubte er sich weit in die Höhe, drehte einige Schwünge weit hinaus, kehrte zurück und flog für einen freundlichen Wink nochmals vor der Hohen Kugel vorbei, um dann in wunderbar eleganten Schwüngen Richtung Götzis zu segeln. Die zufällig anwesenden Leute auf der Hohen Kugel hielten fest die Daumen, dass Jodok gut, wohlbehalten und pünktlich zu seinem Mittagessen in Götzis landen konnte.