Paragleiter abgestürzt: 39-Jähriger schwer verletzt

Im Krankenhaus endete der Absturz eines 39-jährigen Paragleiters am Sonntag nahe der Staufenspitze in Dornbirn.

Am Sonntag, den 25.6.2023, gegen 17.45 Uhr startete ein 39-jähriger Mann aus Dornbirn mit seinem Gleitschirm in Schuttannen in Hohenems zu einem Flug.