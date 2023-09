Paragleiter abgestürzt – 27-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Paragleiter-Unfall in Schoppernau zog sich ein 27-jähriger Mann schwere Verletzungen zu.

Am Samstagmittag versuchte ein 27-jähriger Gleitschirmpilot nach dem Start auf dem Diedamskopf in Schoppernau eine so genannte Toplandung. Dabei handelt sich um eine Landung in der unmittelbaren Nähe des zuvor erfolgten Starts.